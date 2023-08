Inter Miami derrotó en penales al Dallas FC y avanza a cuartos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL).- El Inter Miami sufrió y vivió otra noche de película en la Leagues Cup. Esta vez, frente a Dallas FC, y gracias a Lionel Messi empató de manera agónica 4-4 y forzó la definición por penaltis, donde se impusieron por 5-3 y sellaron el pase a los cuartos de final.

El astro argentino Lionel Messi convirtió dos goles para guiar a su equipo a la siguiente fase, donde enfrentará al ganador del partido entre Charlotte FC y Houston Dynamo.

En el primer tiempo, con polémica incluida, al equipo local le anularon un gol al minuto 5 por un fuera de lugar que sirvió de advertencia al equipo de Gerardo Martino. No la tendrían fácil y venderían cara la derrota. Así fue el resto del encuentro.

Lionel Messi convirtió su primer gol al minuto 6 gracias a una asistencia de su fiel escudero Jordi Alba, y aunque el árbitro César Ramos revisó en el VAR una posible obstrucción, no hubo tal, y el gol contó en el marcador. Dallas no se quedó con los brazos cruzados y respondió con goles en los minutos 37 y 45, cortesía de Facundo Quignon y Bernard Kamungo respectivamente.

En la segunda parte, se dejó caer la lluvia de goles. Alan Velasco, la figura del conjunto local convirtió el 3-1 que parecía letal para la visita; sin embargo, Benjamín Cremaschi, futuro definidor del partido respondió a los dos minutos con el descuento para el 3-2.

Dallas sintió la presión, y aunque recibió el autogol de Robert Taylor para ponerse 4-2 en el marcador con 10 minutos por jugar... El Inter Miami tenía un as bajo la manga. Un centro de Messi derivó en un autogol de Marco Farfán al minuto 80 y una exquisita definición del astro argentino de tiro libre al minuto 85 puso el 4-4 final.

A partir de ahí los penales, donde en Inter Miami convirtieron sus figuras Lionel Messi, Sergio Busquets y Benjamin Cremaschi, mientras que el fallo de Pomykal sirvió para la diferencia final y el 5-3 en el resultado de penales. Ahora, las Garzas enfrentarán en cuartos de final al ganador del partido entre Houston Dynamo y Charlotte FC.