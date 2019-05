Andrés Guardado habló de su futuro previo a la Copa Oro

Andrés Guardado cerró su temporada con el Betis de Sevilla, venciendo en un amistoso 2-5 al DC United de la MLS. El mexicano quién se reportará con la Selección Nacional para participar en la Copa Oro, indicó que tiene un año más de contrato con los sevillanos y planea cumplirlo.

"Ahora estoy feliz en Sevilla, donde he encontrado una ciudad, un equipo y una afición que me han recibido muy bien, que hacen sentir como en casa y por el momento no se me pasa por la cabeza irme. Tengo un año más de contrato en el Betis y pienso cumplir mi contrato", comentó.

No descartó ir a la MLS. "Es una liga que para los mexicanos es atractiva por el crecimiento que está teniendo, porque cada vez son más los mexicanos que están acá y por la cercanía con nuestro país".

Desde hace algunos años a la fecha, "me han involucrado con la MLS, por el hecho de la gran comunidad latina y la cantidad de mexicanos que hay aquí. Ha habido acercamientos para que yo viniera en años pasados... al final, cuando a uno le llegan ese tipo de ofertas siempre pone en la balanza".