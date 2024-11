Guardado jugará su último partido el domingo

El futbol mexicano ha recibido este jueves una triste noticia, al confirmarse el retiro del histórico jugador mexicano Andrés Guardado.

Actual jugador del León, quien mediante sus redes sociales ha compartido la noticia de terminar su carrera como futbolista profesional este fin de semana.

Guardado, quien hace apenas unos días recibió un merecido reconocimiento por parte de la Selección Mexicana, estableció en una transmisión en vivo por redes sociales que el domingo jugará su último partido ante Rayados de Monterrey tras 19 años de carrera.

"Aquí quería hacer pública mi decisión de dejar el futbol. Terminando la temporada dejar de ser jugador profesional tras 19 años, quiero que me salgan las palabras de corazón, me voy contento. Tenemos una ligera posibilidad de avanzar al Play-In, de lo contrario será mi último partido", mencionó.

El exjugador del Betis de España agradeció lo vivido en los últimos meses, en especial con Eduardo Berizzo, estratega esmeralda que lo hizo disfrutar el futbol y lo hizo sentir útil.

"En los últimos meses pude enseñar lo que es Andrés Guardado dentro de la cancha y eso se lo agradezco a Berizzo. Me hizo disfrutar, y sentirme útil, recordando a ese niño por el que me dediqué a ser jugador".