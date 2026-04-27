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Andrés Guardado pausa carrera de entrenador y se integra a Telemundo

Telemundo contará con un panel de expertos donde Guardado aportará su experiencia mundialista.

Por El Universal

Abril 27, 2026 05:49 p.m.
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Andrés Guardado pausa carrera de entrenador y se integra a Telemundo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- Luego de formar parte de la Selección Mexicana de Leyendas que venció (3-2) a Brasil en la cancha del Estadio Banorte, Andrés Guardado recibió una noticia destacada de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Guardado pausa carrera de entrenador para Mundial 2026

El mediocampista, considerado uno de los mejores futbolistas mexicanos con una amplia trayectoria en Europa, volverá a estar ligado al máximo torneo del futbol mundial, ahora desde una nueva faceta.

El exjugador de Atlas y León en la Liga MX, y referente en clubes como Deportivo La Coruña y Real Betis de España, fue anunciado como parte del equipo de transmisión que cubrirá el Mundial de 2026. Guardado se integrará como comentarista de Telemundo, cadena que tendrá los derechos de transmisión en Estados Unidos.

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Participación de Guardado en la transmisión del Mundial

La justa mundialista, que arrancará en el Estadio Azteca —también conocido como el "Coloso de Santa Úrsula"— con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica, marcará el regreso de Guardado a los planos mundialistas, esta vez frente a las cámaras y micrófonos.

El emblemático dorsal 18, quien disputó cinco Copas del Mundo con la Selección Mexicana (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), formará equipo en los análisis y programas especiales junto a figuras como Antonio Valencia, Guti y José Pekerman, todos ellos parte del panel de expertos de la cadena.

Aunque actualmente se prepara para iniciar formalmente su carrera como entrenador y ya cuenta con experiencia en categorías inferiores del Real Betis, Andrés Guardado no es ajeno al papel de analista y comentarista, luego de haber participado previamente en transmisiones de Televisa.

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