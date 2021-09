Andrés Pérez logra un 2do. lugar en Ecocentro

Gracias a Andrés Pérez de Lara, el equipo HO Speed Racing tuvo podio en Querétaro, cerrando así la mitad de la temporada 2021 de NASCAR PEAK México Series.

El pasado domingo se realizó la sexta competencia de la temporada, bajo condiciones del tiempo mucho mejores de lo planeado. Fueron 65 vueltas las que se completaron bajo el trazado tipo circuito del Autódromo Ecocentro de Querétaro.

Dentro de la categoría Challenge, Andrés Pérez de Lara tuvo una destacada actuación al finalizar en la tercera posición general y segundo de su categoría.

"Esta fue una gran carrera, logramos el tercer lugar general y segundo de la categoría Challenge. Tuve un muy buen ritmo, desde el principio estuvimos competitivos y eso es muy bueno. Me voy muy contento, tercero general, es muy buen resultado y seguiremos empujando para los siguientes circuitos.", indicó emocionado Andrés Pérez de Lara.

Dentro de la categoría estelar, Manolín Gutiérrez del auto #11 de Monster Energy-Quaker State-Freightliner-Grupo Gume-Glasurit Latam se vio afectado por varias situaciones en la pista, provocadas por la misma esencia de competencia del campeonato. Desafortunadamente, estos contactos afectaron su auto, haciendo que entrara en repetidas ocasiones a los pits para reparaciones. Finalmente cerró en el puesto 14 de los autos Challenge, perdiendo solo 4 vueltas.

"Tuvimos un mal sabor de boca en esta carrera. Hubo un pequeño percance y se nos rompió el disco del lado izquierdo de los frenos y eso nos hizo perder seis vueltas de la carrera y desafortunadamente no hubo muchas banderas amarillas como para recuperar las vueltas. Dimos todo por el equipo y entregamos el auto en la mejor posición que se pudo. En otra parte de la carrera me pegaron por atrás y me trompearon, sé que esto es parte de la competencia, así que a seguir adelante y prepararnos para Monterrey", afirmó el tamaulipeco.