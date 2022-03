Andriy Shevchenko sufre estragos de la guerra

Andriy Shevchenko, exjugador de futbol y ganador del Balón de Oro en 2004, acusó que su familia, principalmente su hermana y su madre, está viviendo en muy malas condiciones debido a las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia.

"Mi madre y mi hermana acogieron a algunas personas que se mudaron con ellas. Las condiciones allí son pésimas, no hay comida ni electricidad, llevan cinco días viviendo bajo tierra en un sótano", dijo para Sky Sports.

Además, el jugador se quejó también de los corredores humanitarios, ya que no se están respetando.

"Los corredores humanitarios han sido atacados por los soldados rusos. Si mi madre y mi hermana quisiera irse y lo intentan... Sería muy peligroso para ellas. No hay comida en Bucha, no hay electricidad. Ha habido terribles bombardeos en esa zona. En Bucha y cerca de Irpin y Hostomel, conozco bien estas ciudades y fueron completamente destruidas. No quedan edificios. Solía ir a Bucha a entrenar cuando era un jugador joven. Es terrible", comentó.