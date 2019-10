Andy Dalton no oculta enojo tras perder titularidad con Bengals

CINCINNATI (AP) — El quarterback Andy Dalton expresó su disconformidad por la decisión de los Bengals de Cincinnati de quitarle la titularidad y que le hayan informado poco tiempo antes del cierre de transferencias, dejándolo sin posibilidad de buscar otro equipo.



El entrenador Zac Taylor decidió el martes que el novato Ryan Finley será el mariscal de campo titular de un equipo que tiene marca de 0-8. Los Bengals quieren ver si Finley puede ser el quarterback a largo plazo. Si Finley tiene problemas, Cincinnati podría seleccionar a otro mariscal en el próximo draft.

"Hablé con todos en la reunión del equipo hoy y simplemente no estoy de acuerdo con la decisión, pero sigo aquí y haré mi parte. Seguiré siendo el mismo que he sido desde que llegué aquí", dijo el jugador que está en su noveno año en la NFL.

Taylor le informó a Dalton el martes en la mañana de la decisión de relegarlo a la suplencia.

"Creo que eso fue desafortunado", aseguró Dalton. "Ocurrió tres horas antes del cierre de transferencias. Me hubiera gustado tener la oportunidad de buscar otro equipo o ver si había interés de ser cambiado. En este momento, por la forma en que lo manejaron no hubo suficiente tiempo".

La decisión se precipitó luego que los Bengals perdieron 24-10 ante los Rams en Londres con lo que Cincinnati aseguró su peor inicio en 11 años. Finley fue tomado en la cuarta ronda del draft de 2019.

Dalton aún tiene un año en su contrato, pero su suplencia confirma que no está en los planes a futuro del equipo.

"Si este es el final, no lo sé", comentó Dalton. "No sé lo que depara el futuro, pero no estaba en mis planes".