Andy Ruiz deberá pelear con Deontay Wilder

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- El Consejo Mundial de Boxeo celebra su 60 Convención Anual, la cual se lleva a cabo en Acapulco, Guerrero, en donde el organismo ordenó que el campeón de peso completo, Tyson Fury, haga la defensa del fajín verde y oro.

Y el rival que enfrente al monarca saldrá de la pelea entre el mexicoamericano Andy Ruiz contra Deontay Wilder en un combate eliminatorio para retar al "Gipsy King", quien hace unos meses amagó con retirarse del boxeo.

La última pelea de Andy Ruiz fue en septiembre cuando venció por decisión unánime a Luis "King Kong" Ortiz, en una exhibición que fue muy criticada por su estilo, el cual fue tachado de lento y que algunos creyeron que no estaba listo para grandes combates.

Por su parte, Deontay Wilder peleó en octubre contra Robert Helenius, a quien venció apenas en el primer round luego de propinarle un brutal golpe de nocaut. Aunque no se ha anunciado la fecha de este combate, probablemente no sea la próxima pelea para ambos pugilistas.

Tras darse a conocer esta decisión del Consejo Mundial de Boxeo, Andy Ruiz aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje en sus redes sociales junto a un video en el que se le ve entrenando. "Vamos con todo. Listo para lo que venga en el camino".

"The Destroyer" logró hacer historia al sorprender en junio del 2019 en el Madison Square Garden a Anthony Joshua y arrebatarle los títulos de los pesos pesados de la AMB, OMB, FIB e IBO para convertirse en el primer peleador de ascendencia mexicana en conquistar esta categoría, aunque en el reinado no duró mucho, pues en su primera defensa los perdió, precisamente contra Joshua. Por otra parte. Tyson Fury, tendrá la defensa de su campeonato el próximo 3 de diciembre contra Derek Chisora en el Tottenham Stadium.