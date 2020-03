"Andy Ruiz es un gordo pedazo de mier...", dice Dillian Whyte

El peleador británico-jamaiquino, Dillian Whyte, insultó a Andy Ruiz, luego de que asegurara que el mexicano mentía respecto a que sí quería pelear contra él y que también rechazara ofertas para que se pactara un combate entre ambos.

"Andy Ruiz es un gordo de mierda", sostuvo Whyte al portal de Youtube IFL.TV. "Obviamente le hicimos ofertas al chico para pelear. Él está tratando de hacer que parezca que yo no quiero pelear".

Hace unas semanas, Eddie Hearn, promotor de la compañía Matchroom Boxing y del mismo Whyte, declaró que le había hecho una oferta de siete cifras al mismo Ruiz. Sin embargo, el mexicano nunca habló de esta propuesta y la pelea nunca se pactó.

Whyte, pocos días después, concretó su pelea con el ruso Aleksandr Povetkin, quien acaba de cumplir 40 años.

"Le dije a Eddie (Hearn): 'es una gran pelea, hagamos que suceda'. Le hizo una oferta de dos millones de dólares para pelear conmigo en Reino Unido y cinco millones para que peleáramos en Estados Unidos. Luego, lo rechazo y dijo que no estaba listo y necesitaba más tiempo", sostuvo el británico.

Las ofertas se habrían dado a principios de enero, cuando recientemente Ruiz había peleado y perdido en la pelea de revancha contra Anthony Joshua. Además, poco tiempo después había roto relación con su entrenador, Manny Robles.

Desde que peleó con Joshua, el pasado 7 de diciembre, Ruiz no ha anunciado cuando regresará a pelear.