Andy Ruiz quiere al entrenador del "Canelo"

El excampeón unificado de los pesos pesados, el mexicano Andy Ruiz, expresó que le gustaría ser entrenador por Eddy Reynoso, actual preparador de Saúl "Canelo" Álvarez y reconocido en 2019 como el mejor coach de boxeo.

"Estamos hablando con el equipo del 'Canelo' y yo creo que es un buen equipo para mí. Si vamos para ese ese lado, ahorita no hay contacto, nada, pero sí me gustaría ir allá con el Canelo Álvarez", dijo Ruiz en una plática vía Instagram Live con Gilberto Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo.

En días anteriores, Reynoso reconoció que le gustaría entrenar a Ruiz, quien a inicio de año se quedó sin entrenador, luego de que le diera las gracias a Manny Robles, el preparador que hizo la estrategia para que derrotara a Anthony Joshua.

En los últimos dos meses, Ruiz no ha tenido entrenador y tampoco ha pactado su regreso a los cuadriláteros, luego de que en diciembre cayera en la pelea de revancha, en Arabia Saudita, con el mismo Joshua.

"A mí me gustaría pelear con King Kong (Luis Ortiz). Pero ahorita me gustaría agarrar una pelea y después ir a pelear con Ortiz. Lo importante que tengo que hacer a entrenar duro", sostuvo Ruiz.

Reynoso, además de "Canelo", entrena a otros peleadores mexicanos, como Oscar Valdez y Julio César Martínez, ambos campeones o ex campeones mundiales.