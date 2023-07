Ángela Ruiz, la promesa mexicana en el tiro con arco que se quiere confirmar en Santiago

La Habana, 29 jul (EFE).- Con 16 años, la mexicana Ángela Ruiz ha acumulado un currículo que muy pocos veteranos en el mundo del tiro con arco pueden presumir.

La arquera norteamericana puede sacar a relucir una medalla de plata mundial en Colombia (individual), otra de oro -por equipos- en Turquía y un metal dorado, también por equipos, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

Su nombre saltó rápidamente en la prensa deportiva de su país tras su mano a mano con la coreana Lim Sihyeon, de 20 años y número 13 del ránking mundial, que se terminó quedando con el primer lugar del campeonato del mundo.

La deportista buscará cerrar su triunfal y vertiginoso 2023 por todo lo alto en los Panamericanos de Santiago de Chile del próximo octubre.

"Puede que (yo) sea una promesa, puede que no. Todavía tengo mucho camino por recorrer y muchos ciclos olímpicos por delante. No me puedo confiar (...) seguiré trabajando (para) una medalla (en los JJOO)", declaró Ruiz a EFE tras lograr la presea dorada en la capital salvadoreña.

La especialista en arco recurvo es el rostro más joven del equipo mexicano femenino. Cuenta con unas compañeras de primer nivel y que para muchas jóvenes que se inician en la disciplina son sus ídolos: Aída Román y Alejandra Valencia.

La primera, plata en los Londres 2012 y la segunda bronce en Tokio 2020.

Preguntada al respecto en San Salvador 2023, Ruiz resaltó lo importante que ha sido para ella contar con Román y Valencia a su lado, quienes además de compañeras son maestras.

Santiago de Chile será la próxima parada en el ascendente trayecto de la tiradora hacia su gran objetivo: los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Ruiz tiene claro que, ya sea en el formato individual o por equipos, tiene como respaldo la enorme reputación que se ha ganado su país en esta disciplina.

De igual manera, entiende su rol como la persona que recibe el testigo de Román y Valencia en un deporte que ha convertido en costumbre otorgarle triunfos a México en las justas olímpicas como pocos deportes.

Por el momento, Ruiz será una de las caras a seguir en el equipo norteamericano en sus primeros Panamericanos, instancia en la que buscará confirmarse como una realidad en el tiro con arco.