Angélica Fuentes habría revelado que Jorge Vergara está "en la última etapa de su vida"

El pasado domingo, Angélica Fuentes, exesposa de Jorge Vergara, publicó en Instagram una foto con sus hijas en Wellington, Florida. Entre halagos y cumplidos, destacó un comentario que levantó polémica en redes sociales.

Una seguidora de Fuentes le cuestionó sobre su situación con el propietario de las Chivas y la exdirectora ejecutiva de Grupo Omnilife respondió el comentario; sin embargo, en su respuesta habría revelado el estado de salud de su exesposo, que se mantiene como una incógnita.

"Yo no podría vivir tranquila sabiendo que le hice daño a una persona, al grado de envenenarlo para quedarse con todo y robar al padre de mis hijos. Que Dios le perdone", fue la crítica de la seguidora en Instagram.

A lo que Angélica Fuentes respondió lo siguiente:

"Me da tristeza la gente con el corazón manchado de intrigas, que vierte comentarios sin saber la verdad. Lo que deberías de hacer es pedir por las personas que están en la última etapa de su vida, aquellas que no tuvieron el valor de decir la verdad, aquellas que no les importo destruir a personas y a sus propias familias, aquellas que abandonaron a sus hijos y se escudaron con ellos para seguir siendo la víctima, por su falta de valor. Aquellas personas que eligieron el dinero por encima de su propia luz y amor. Pídele a Dios que a esas personas, les perdone todo el daño que han hecho por sus mentiras, por el odio, venganza y coraje que albergan en su corazón por su falta de integridad. Que Dios les permita descansar en paz".

Hace unos días, reportes de ESPN aseguraban que el estado de Vergara Madrigal era muy grave, que su familia se dirigía a Nueva York para pasar sus últimos días con él; sin embargo, su hijo Amaury Vergara envió un mensaje en redes sociales desmintiendo las versiones.