Ante Cristiano, la primera gran prueba del "Chucky" Lozano

Hirving "El Chucky" Lozano está en un momento cumbre de su carrera, al ser considerado pieza clave en un proyecto que busca el protagonismo internacional.

El director técnico del Napoli, Carlo Ancelotti anunció que el debut esperado del mexicano Hirving Lozano será en la fecha dos de la Serie A. En contra de la Juventus de Turín, el campeón de Italia.

Lozano tiene por delante un partido debut con muchos factores a destacar.

Debuta en contra del equipo más fuerte de la Serie A, se enfrenta al jugador que ha disputado el Balón de Oro 10 veces en los últimos 10 años, Cristiano Ronaldo, quien es considerado uno de los mejores jugadores en la historia.

Hirving deberá demostrar que está listo para el escenario mundial, que no desaparece en los momentos importantes.

Aunado a esto, "Chucky" tiene presión extra al ser el fichaje más caro en la historia del club napolitano. Está obligado a ser un jugador protagónico, no solo en este partido, tendrá que serlo durante toda la temporada y en todas las competencias que dispute el Napoli.

Mostrar control y madurez para manejar la presión que significa ser comparado con Diego Armando Maradona el último gran ídolo del Napoli que tuvo alcance internacional es otro de los puntos en los que el canterano del Pachuca tiene que controlar en su nueva etapa como futbolista.

Oportunidades no le faltarán al extremo mexicano, la ventaja que tiene el seleccionado azteca es que su fichaje fue una petición de Ancelotti, por lo que el ser considerado por el técnico italiano no será un problema.

El éxito o el fracaso en esta nueva etapa dependerán completamente del jugador mexicano.