"Antes no éramos tan malos, hoy no somos tan buenos": Ambriz

México.- Ignacio Ambriz aclara después de triunfar ante Santos. "Cuando perdimos con Pumas no éramos los peores, hoy tampoco somos los mejores. Ganamos, pero no es para inflar el pecho, sólo nos da tranquilidad. No hay que echar las campanas al vuelo".

El técnico del Toluca dijo que el partido de este día era muy importante para recuperarse de la goleada pasada. "El lunes hicimos muy mal partido, no hicimos nada bien y hoy en casa no podíamos dar la misma actuación. Nuestra actitud, recomponernos del 1-0 no era nada fácil, pero hay ganas, hay deseos...". Y reitero: "No somos tan malos como la primera Jornada y ahora no somos tan buenos".

El equipo jugó por nota en la segunda parte, pero no para decir que ese es su once titular: "Hay que esperar saber si este es el once titular, Torres Nilo y Raúl López dieron positivo a Covid. Ojalá tengamos pronto el cuadro completo".

Destacó la actuación de Leo Fernández y Daniel Álvarez, refuerzos que marcaron gol: "Cuando vienes de refuerzo, es importante que anotes. El Fideo lo conozco, sé dé su capacidad. Siempre busco a gente con ganas de revancha, el Fideo y Leo vienen por eso. Pero hay que ir con calma".

Ya se ganó, ahora hay que ir por más: "La primera meta es como hacer que el equipo crezca. Esto no es un parámetro, hay que exigirse cada vez más. Me dolió que nos golearan, ese no era mi equipo, hoy nos vamos acercando a lo que queremos, va a costar, pero debemos de buscarlo".