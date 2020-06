Anthony Lynn está furioso tras la muerte de George Floyd

Anthony Lynn, uno de los cuatro entrenadores en jefe en la NFL que son de raza negra, no ha emitido una declaración como tantas otras figuras deportivas después de la muerte de George Floyd.

La razón es que el head coach de los Chargers de Los Ángeles quiere ayudar a marcar una diferencia más allá de un mensaje en redes sociales.

"¿Cómo efectuamos ese tipo de cambio? ¿Dónde está la responsabilidad de ese tipo de [improperio]? . "Ahí es donde estoy ahora. Estoy enojado, enojado y no quiero simplemente hacer una bonita declaración ", declaró Anthony Lynn a Los Angeles Times.

Floyd, de 46 años, murió mientras estaba bajo custodia policial el 25 de mayo en Minneapolis. Su muerte ha provocado indignación entre la comunidad negra, provocando que muchos se expresen en contra de la injusticia social y la brutalidad policial.

Mientras estaba en el suelo, el oficial de policía Derek Chauvin se apoyó en el cuello de Floyd con su rodilla durante más de ocho minutos. Se enfrenta a cargos de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado, y desde entonces ha sido despedido.

"No he hecho nada para que este sea un lugar mejor para mi hijo", dijo Lynn, de 51 años. "Recuerdo haber tenido una conversación con él cuando tenía 16 años sobre cómo manejar a la policía, y luego, a los 30 años, lo llamé y solo volví a hablar con él porque tengo mucho miedo. Quiero hacer algo, pero para ser honesto contigo, no sé qué es".