Antonio Mohamed toma la delantera en Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- En Cruz Azul pasan las horas y las cosas cambian en torno a su futuro estratega. Ayer Hugo Sánchez era el candidato número uno para dirigir al equipo, el ex delantero del Real Madrid, hasta habló en ESPN, donde labora como comentarista, dando a conocer que había entablado charlas con Víctor Velázquez, presidente del equipo y Óscar Pérez, director deportivo, aunque "El Conejo" aún no ha sido presentando como tal.

Pero ahora, todo es distinto. A Hugo, la directiva le ha pedido que espere, que están pensando en la decisión a tomar, pero mientras eso pasa las charlas con Antonio Mohamed se han intensificado.

Mohamed, quien tiene cercana relación con el promotor Christian Bragarnik, no dirige en México desde el 2020, cuando salió de Monterrey, donde vivía una segunda etapa.

Otro entrevistado por la directiva de la Máquina fue Ricardo Ferretti, quien por lo que pudiera pensarse, había dicho que sí a todo lo que le puso en la mesa la directiva, que le negó darle el control completo del equipo, como está acostumbrado a tener el brasileño.

Mientras se toma la decisión, Joaquín Moreno tomará por tercera ocasión al equipo de forma interina, esta vez acompañado de Joel Huiqui, para el duelo del próximo viernes ante el Puebla.