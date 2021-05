Antonio Valencia anuncia su retiro; termina su etapa con Gallos

Antonio Valencia anunció su retiro del futbol profesional. El defensa de Gallos Blancos de Querétaro tenía contrato por seis meses más con el club, pero una seria lesión, desgaste articular en una de sus rodillas, adelantó el momento.

"Sabía que este momento iba a llegar, pero no ahora. Se dio el momento y ni hablar, hay que aceptarlo y darle vuelta a la hoja. Estoy agradecido con el club, hubiera querido seguir... Ya no es posible", dijo. Valencia jugó en su larga carrera en El Nacional de Ecuador; Recreativo, Villarreal de España; Wigan, Manchester United y LDU Quito de su país.

El portero Gil Alcalá anunció que no continuará como portero de los Gallos Blancos del Querétaro.

Por medio de una publicación en redes sociales, el cancerbero agradeció a la directiva queretana su paso por el equipo, al cual llegó en el 2013. Todo hace indicar que quien llegará como portero para

los Gallos será el uruguayo Washington Aguerre.

El charrúa de 28 años es surgido del Peñarol y jugaba en el Cerro Largo de su país. La baja de Alcalá no sería la única del cuadro del Querétaro, se habla que volante de Uruguay Kevin Ramírez, también dejará al equipo con rumbo a Hidalgo, para firmar con los Tuzos del Pachuca.