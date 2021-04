Antuna promete triunfo de Chivas y gol en el Clásico ante Atlas

Luego de terminar el entrenamiento al cual se dieron cita casi 30 aficionados, Uriel Antuna se acercó a firmar autógrafos, saludó a los presentes y no faltó quien le preguntara ¿Antuna, cuántos goles ante Atlas?. El jugador sonrió y miró a los aficionados que ordenadamente estaban en tribuna, para luego responder.

"Hola buena tarde. Uno, ¿no? Mínimo. Vamos a ganar", lo cual levantó la emoción en los presentes quienes comenzaron a dar posibles marcadores para este Clásico tapatío y no faltó quien dijera, "uno está bien, pero tampoco te limites, güey".

Una aficionada en voz alta dijo, "yo creo que vamos a ir por un 3-1 ¿Qué les parece?". De inmediato provocó que Gilberto Sepúlveda reaccionara diciendo, "cómo un 3-1, ¿qué pasó señora?, vamos a guardar el cero atrás. El cero atrás señora ¿qué pasó?".

Dos señoras también le advirtieron al "Tiba" que Atlas no será ningún flan, "hay que ser realistas 'Tiba'. Te quiero bien aplicado atrás en este partido. No dejes pasar a ningún zorro", a lo cual sonrió "Tiba" y siguió firmando camisetas.

Los pocos aficionados que estuvieron en el entrenamiento, de manera constantes estuvieron tratando de alentar a los suyos, pidiendo que estuvieran bien ordenados en todo momento para ganar. A poco más de un año que no entraba afición al entrenamiento, este día previo al enfrentamiento ante Atlas, regresaron a Verde Valle y lo hicieron con mucho orden.