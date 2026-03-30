Anuncia CAF serie de cambios y mejoras

Aún lidiando con las repercusiones de la polémica final de la Copa Africana de Naciones, el organismo rector del fútbol africano anunció una serie de "cambios y mejoras" en sus estatutos y reglamentos.

Las reformas estructurales, legales y administrativas ayudarán a la Confederación Africana de Fútbol a recuperar la confianza en su imparcialidad y a garantizar que las escenas de la final de enero no vuelvan a repetirse, manifestó el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, tras la reunión del domingo de su comité ejecutivo en El Cairo.

"Puedo estar aquí y decir que tenemos a los mejores árbitros, que son independientes, que son imparciales", afirmó Motsepe. "Pero si los aficionados comunes al fútbol en el continente y en otros lugares creen que no son tan imparciales, eso no es bueno para el fútbol africano".

El resultado de la final sigue en disputa después de que la CAF despojara a Senegal del título dos meses después del partido y se lo otorgara al país anfitrión, Marruecos. Senegal apeló la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Suiza, y ambos países afirman ser campeones de África a la espera del fallo. El equipo de Senegal desfiló con el trofeo en París el sábado.

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"También tenemos que alejarnos de la percepción de que, de alguna manera, nuestros problemas en África y nuestras debilidades en África son mayores, más grandes, más vergonzosos, más extremos que los problemas que ocurren en otras partes del mundo", añadió.

El empresario sudafricano indicó que la CAF estaba trabajando con la FIFA para ofrecer capacitación a árbitros y operadores del VAR, y que era imprescindible pagarles bien para garantizar la integridad.