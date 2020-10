Anuncia la Liga MX regreso de afición a estadios de Mazatlán y Aguascalientes

Se hizo oficial, el público regresará a los estadios, los juegos Mazatlán FC vs FC Juárez y Necaxa vs Tijuana de este viernes, serán los primeros dentro del Guard1anes 2020.

La Liga Mx informó que la reapertura dependerá de la autorización de los municipios de cada ciudad sede, además de que el aforo no podrá ser de más del 50 por ciento. La fecha 10 del Clausura 2020 fue la última ocasión en que los estadios recibieron público, y ahora se volverá, aunque será gradualmente en cada plaza.

Cuatro meses después

"Luego de 4 meses de mantenerse vacíos los estadios de futbol, la Liga Mx informa que después de haber sostenido distintas mesas de trabajo con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, y de los clubes haber establecido sus protocolos de apertura de estadios con la autorización de los Gobiernos estatales y municipales, estamos en posibilidad de anunciar el regreso de los aficionados a las tribunas en un proceso focalizado, gradual y ordenado a partir del 16 de octubre".

El regreso, como sucede en cada ámbito de la sociedad en medio de la nueva normalidad, deberá cumplir con ciertas condiciones.

Después de cumplir todos los requisitos exigidos, los primeros Clubes que abrirán las puertas de sus estadios a los aficionados serán Necaxa y Mazatlán FC para sus partidos de la Jornada 14 del Torneo Guard1anes 2020:

Viernes 16 de octubre de 2020?

Necaxa vs. Tijuana

19:30 hrs.

Estadio: Victoria

Viernes 16 de octubre de 2020

Mazatlán FC vs. FC Juárez

20:30 hrs. (Local)

Estadio: Mazatlán

"El aforo permitido para estos partidos será establecido por las autoridades de Aguascalientes y Sinaloa, sin exceder el 50% indicado por la Liga MX. En los siguientes días, a través de las redes sociales de la Liga MX y de cada uno de los clubes, se realizará una campaña de información con las medidas a seguir para la vuelta de la afición al futbol, en busca de que cada persona que nos acompañe en los partidos conozca en su totalidad las medidas de sanidad".

Mazatlán presenta protocolo

El Mazatlán FC presentó las medidas sanitarias para abrir el estadio Kraken por primera vez, desde su mudanza a la Perla del Pacífico.

Los sinaloenses serán el segundo club de la Liga MX en abrir su recinto –después del partido entre Necaxa y Tijuana– cuando reciban el viernes por la noche al FC Juárez. El aforo permitido será del 30 por ciento (alrededor de 7 mil aficionados).

?"Estamos contentos de poder recibir a un sector de la población mazatleca, sabemos la responsabilidad que esto significa y confiamos en que nuestra gente se mostrará respetuosa del reglamento en todo momento para ser ejemplo e irnos adaptando de manera paulatina a la nueva normalidad", comunicó el club.

Entre las medidas sanitarias, se encuentran que sólo dos personas pueden sentarse juntos, no está permitido el acceso a menores de 12 años, el boletaje será digital, obligatorio mantener 150 centímetros de distanciamiento y el uso de cubrebocas.

Desde que la franquicia se mudo de Morelia a Mazatlán, El Kraken –una inversión de 650 millones de pesos– había estado cerrado, hasta este viernes.