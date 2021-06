Anuncian 2da. fecha Nascar Peak México

Ayer en forma virtual, se llevó a cabo la presentación de la segunda fecha de la Nascar Peak México Series, la cual se llevará a cabo los días 19 y 20 del presente en el Ecocentro de Querétaro.

Con la presencia de los diferentes protagonistas del evento se realizó la presentación, en donde Humberto García, director operativo del serial, comentó: "Será una carrera muy divertida porque con la nueva carrocería todos tendrán que comenzar desde cero en la puesta a punto, lamentablemente para esta fecha no contaremos con público, solamente con invitados especiales, pero ya se está trabajando conjuntamente con la gente del autódromo para hacerlo en la segunda carrera del año".

Por su parte, Alejando Ugalde manifestó que para el Ecocentro tener un evento como NASCAR Peak México Series presentado por Telcel, lo viste mucho: "A pesar de la pandemia hemos logrado mantener el autódromo en muy buenas condiciones y me atrevería a decir que se ha convertido en una de las mejores pistas del país. Tendremos dos fechas este año y ojalá que en la segunda ya podamos contar con público, porque tanto a nosotros como a los aficionados, ya nos urge".

Por su parte, Oscar Peralta señaló: "Esta nueva carrocería ha sido positiva en todos los aspectos, el auto es más ligero, el motor respira mejor, un menos ancho de vía y todo esto se pudo ver en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde los vehículos se comportaron mucho mejor. El equipo Ronal-Speedline está listo para la carrera de Querétaro y por ser nuestra tierra y la los patrocinadores del 2b Racing el objetivo sin lugar a dudas es subir a la parte más alta del podio".

En lo que se refiere al actual líder del campeonato de NASCAR Peak, el tapatío Salvador de Alba Jr. de Sidral Aga-Red Cola-Valero, aclaró que el año pasado ganó en el Ecocentro y que entonces por fin se pudo correr por la parte externa de la pista, aclarando que intentará repetir ese resultado en la carrera del 20 de junio: "Comenzamos muy bien la temporada con una victoria en Chiapas y quiero agradecer a todo el equipo por el auto que me está poniendo sobre la pista".

"Las Truck´s México Series es una de las mejores que hay en México y hasta hora para mí fue una gran experiencia el haber debutado en Tuxtla Gutiérrez y aunque no se me dieron los resultados voy a Querétaro en buscar de podio porque en una pista que conozco muy bien. Quiero agradecer a Arturo Chávez que me haya brindado esta oportunidad y a mi patrocinador Grupo TUM", comentó Valeria Aranda.