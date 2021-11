Anuncian cambios en venta de boletos en línea del partido Pumas-América

Este miércoles se pone en marcha la liguilla del Apertura 2021 y uno de los partidos que más se roban los reflectores es el duelo entre Pumas vs América que se llevará a cabo en el estadio Olímpico Universitario.

La rivalidad entre ambas escuadras es una de las más grandes del futbol mexicano, por lo que muchos aficionados buscan ser parte del duelo y apoyar desde las gradas a sus equipos.

Si eres uno de ellos y que irá a Ciudad Universitaria a presenciar el partido, la siguiente información te interesará.

La plataforma de boletaje Ticketmaster informó a todas las personas que compró boletos para el Pumas vs América que no habrá entrega del sistema Will Call en las taquillas del estadio Olímpico, por lo que deberás acudir a cualquier centro Ticketmaster a recoger tu compra hasta las 18:00 horas.

Así que deberás anticiparte para que no te quedes sin boletos. Los centros Ticketmaster están ubicados en las tiendas Liverpool, librerías Gandhi, Office Depot, Mega, Soriana, Farmacias del Ahorro e Innvictus.

Los precios para este partido van desde los 192 pesos hasta los 540 pesos. El partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2021 se jugará a las 19:00 horas.