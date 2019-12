Anuncian para el domingo Arrancones Wheels Fire

Este domingo 15 de diciembre en la pista del parque Tangamanga número dos, se llevará a cabo el evento de Arrancones Wheels Fire organizado por Ricardo "Cocodrilo" Hidalgo y familia con el apoyo de Rogelio Alvarado, de Productos Don Tacho.

Ricardo comentó que la actividad dará inicio desde las diez de la mañana con participación de pilotos profesionales y amateurs y que se hace la invitación a quienes cuenten con un carro en buenas condiciones y quiera tomar parte que asista y se registre.

"Queremos informar a todos los participantes e interesados que no se les olvide llevar su casco porque es obligatorio, así como su carro que lo chequen bien que no tire ningún fluido para no tener problemas y nos podamos divertir todos", dijo.

Añadió que los arrancones serán simultáneos, no será por tiempo, uno tras otro para que todos participen y desquiten lo que pagaron por participar, así como para que el público vea el espectáculo cómodamente y sin perder tiempos.

También se tendrá actividad con el Drift, arrancones callejeros con dos grupos, los carritos mino escala, carros clásicos de diferentes marcas "ofrecemos una buena diversión familiar, por lo que los esperamos este domingo 15 de diciembre desde las diez de la mañana", comentó el "Cocodrilo" Hidalgo.

Aseguró Ricardo que se tiene confirmación de aproximadamente 60 pilotos de carros profesionales y fuertes con buenos tiempos con 12 segundos para abajo en los arrancones, más a parte los muchachos que estarán en las picas libres.

Referente a la premiación se informó que será para los que ocupen el primer y segundo lugar, con trofeos que les están diseñando en forma de tablero de carro clásico deportivo y acorde al evento para los que tomen parte en las categorías grandes, en tanto que para las amateurs serán reconocimientos.