Anuncian tercera fecha del Trackday Motorsport Series

En rueda de prensa celebrada en el Salón Julián Carrillo, se llevó a cabo el anuncio oficial de la tercera sesión del Trackday Motorsport Series, la cual se realizará este sábado 21 de marzo en el Autódromo San Luis 400.

El evento contará con la organización de Frank León, quien estuvo acompañado por invitados como Jaime Pérez, Emmanuel Drifterz, Enrique Mendoza, Fabián de León, Stephany Fernández y el invitado especial Alejandro Jiménez Landa.

Durante la presentación se dio a conocer que esta fecha reunirá entre 30 y 50 pilotos, incluyendo participación internacional con un representante de Perú y dos pilotos franceses, además de una nutrida presencia de competidores mexicanos que buscarán protagonizar cada una de las carreras.

Las emociones estarán divididas en seis categorías: Sprint Class, Novatos Plus, Súper Sport, Challenge, Súper Challenge y la categoría estelar Exotics, donde se podrán apreciar vehículos de alto rendimiento y gran nivel competitivo.

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Uno de los principales atractivos será el espectáculo de drift, donde pilotos especializados realizarán maniobras de alta precisión y gran espectacularidad, brindando un show adicional para los asistentes.

Asimismo, se informó que habrá exhibición de autos de alta gama, desde modelos como Mini Cooper hasta vehículos de lujo como Porsche, además de una vuelta de honor programada a las 12:00 horas, en la que participarán todos los pilotos a lo largo del circuito.

El evento se desarrollará en un horario de 9:00 a 17:00 horas. El costo de entrada será de 200 pesos, aunque se contará con promoción 2x1 en la compra anticipada, además de acceso gratuito para adultos mayores, personas con discapacidad y niños menores de 12 años.