Anuncian World Pádel Tour México Open 2022 en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- En la Ciudad de México el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, anunció la realización del World Pádel Tour México Open 2022, evento de talla internacional que se llevará a cabo del 22 al 27 de noviembre en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

"Nos va a dar mucho gusto recibirlos porque estamos convencidos que no solamente por la práctica de un deporte, sino el que le estamos dando una opción más a la gente para que pueda involucrarse en una actividad deportiva, sana y completamente familiar y eso nos llena de orgullo", dijo.

Asimismo, agradeció a los organizadores de este evento por la confianza de escoger Benito Juárez y un recinto simbólico, mismo, dijo, que se encuentra bien mantenido.

"La impresión que también queremos que se lleven de Benito Juárez es que no necesitan a veces buscar otros lugares, que aquí hay espacios públicos y deportivos públicos de la calidad igual que cualquier espacio privado", destacó el alcalde.

Asimismo, resaltó que mientras haya más espacios públicos y más oferta deportiva, habrá más niñas, niños, jóvenes y adultos activos en esta ciudad, por lo que recordó que en días recientes se inauguró con este propósito la primera cancha pública de pádel en la Ciudad de México.

En este sentido, Diego de la Torre, excampeón del mundo de pádel y coorganizador del torneo, agradeció la colaboración del alcalde Santiago Taboada para realizar este evento que, dijo, desde hace cinco años es el más importante del pádel en México.

"Un circuito con más de 28 etapas en distintos países, más de 115 jugadores y jugadoras de los mejores del mundo en escena. Lo hemos montado en escenarios muy importantes, pero el gran salto lo estamos dando aquí en un estadio mítico como lo es el Juan de la Barrera para cuatro mil 300 personas, un estadio indoor, más dos mini estadios, para que las y los mejores jugadores del mundo puedan disputarse los últimos puntos para que puedan acceder al master final en Barcelona", detalló.

En tanto, Viviana Corcuera, viuda de Enrique Corcuera, creador del Pádel, recordó los inicios del pádel en los años 70 con ella y su esposo en Acapulco, por lo que agradeció que ahora este deporte se esté acercando más a la gente.

"Me da muchísimo gusto estar aquí, feliz de que el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, nos haya recibido y nos haya dado el placer de tengamos la primera cancha en una demarcación, felicitaciones".