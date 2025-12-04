Apertura 2025: Duelos intensos en las Semifinales de Liguilla

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- La Ida de las Semifinales del Apertura 2025 se definió por la estrategia y la solidez defensiva, registrando sólo tres goles anotados, lo que ha generado dos series de Vuelta cargadas de tensión.

Con la ventaja mínima de Monterrey y el empate de Tigres, el destino de los finalistas se definirá este fin de semana bajo la presión de las estadísticas históricas.

Toluca vs. Monterrey: La historia vs. La ventaja (Rayados ganó Ida 1-0)

Rayados tomó una ventaja de 1-0 en la Ida con un gol vital de Germán Berterame, quien llegó a 13 goles en Liguilla, consolidándose como el cuarto mejor anotador histórico del club. Sin embargo, en el juego de Vuelta, la historia pesa en contra del equipo que gana el primer encuentro por la mínima.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Desafío Histórico para Rayados

Rayados carga con cuatro derrotas consecutivas como visitante en Liguilla, una tendencia que deberá romper.

En 35 Semifinales donde la Ida se ganó por un gol, el local de la Vuelta ha ganado en 25 de ellas, lo que le da un enorme peso estadístico a Toluca.

Rayados sólo avanzó a la Final en tres de las seis ocasiones que ganó la Semifinal de Ida en casa.

La fortaleza del infierno

Toluca debe ganar por cualquier marcador para avanzar.

Los Diablos llegan con tres partidos consecutivos sin permitir gol como locales en fase final.

Históricamente, Toluca ha recibido 77 veces a Rayados en partidos oficiales y ha ganado 47 (sólo 7 derrotas), confirmando su fortaleza en La Bombonera.

Sábado 6 de diciembre de 2025 | Estadio Nemesio Diez | 19:00 hrs

Dónde Ver: Canal 5, Canal 7, TUDN, VIX, Tubi, Fox One, FOX

Tigres vs. Cruz Azul: El desempate (Ida 1-1)

El enfrentamiento entre Cruz Azul y Tigres terminó en un empate 1-1, un resultado que se suma a su racha de empates recientes (el cuarto en seis duelos). El gol de Ángel Correa rompió una sequía de 486 minutos de Tigres sin anotar como visitante en Liguilla.

Tigres: El Volcán imbatible y el beneficio del empate

Tigres avanza con el empate, gracias a su mejor posición en la tabla.

Tigres sólo perdió 1 de sus últimos 14 partidos de Liguilla en El Volcán.

Es la tercera vez que Tigres empata la Ida de Semifinales siendo visitante; en las dos ocasiones anteriores llegó a la Final.

Cruz Azul: El reto de romper la historia reciente

Cruz Azul está obligado a ganar por cualquier marcador.

La Máquina sólo ganó 1 de sus últimos 6 partidos fuera de casa en Liguilla.

Aunque la racha general es difícil, Cruz Azul tiene un historial positivo contra Tigres en Liguilla en El Volcán, ganando 4 de 6 visitas, incluyendo los tres enfrentamientos más recientes.

Sábado 6 de diciembre de 2025 | Estadio Universitario | 21:10 hrs

Dónde Ver: Canal 5, Canal 7, TUDN, VIX, Tubi, Fox One, FOX