Aplastan los Raptors 139-87 al Magic

TORONTO.- RJ Barrett anotó 24 puntos, Scottie Barnes sumó 23 y un récord personal de 15 asistencias, y los Raptors de Toronto aprovecharon una racha de 31 puntos para aplastar 139-87 a Orlando la noche del domingo, propinándole al Magic, en mala racha, su séptima derrota en ocho partidos.

Sandro Mamukelashvili anotó 19 unidades y Jamal Shead aportó 12 y 10 asistencias para los Raptors (42-32), que se mantuvieron quintos en la clasificación de la Conferencia Este tras su victoria más amplia de la temporada. Los seis primeros equipos avanzan automáticamente a los playoffs.

Barnes ha registrado 10 o más asistencias en cuatro partidos consecutivos. La mayor ventaja de Toronto fue de 126-70 tras un triple de AJ Lawson con 9:31 por jugar.

Desmond Bane anotó 17 puntos por Orlando. Jalen Suggs tuvo 13 y Tristan da Silva añadió 12. Paolo Banchero encestó tres de 14 y anotó nueve puntos, con lo que se cortó una racha de tres actuaciones seguidas de 30 puntos.

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El Magic venció a Sacramento el jueves para cortar una racha de seis derrotas, pero se complicó ante Toronto con un desastroso primer cuarto. Orlando ganaba 18-11 después de un triple de Suggs con 6:35 por jugar en el primero, pero Toronto respondió con una racha de 27-2 para cerrar el periodo.