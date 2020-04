Arbitraje es víctima del coronavirus

En el estado de San Luis Potosí, fueron una enorme cantidad de ligas de futbol, las que tuvieron que parar por la situación sanitaria que se está viviendo en todo el país, y obviamente uno de los elementos que ha salido perjudicado hasta cierto punto es el arbitraje.

Se sabe que hay nazarenos que se encuentran afiliados a la Asociación Potosina de Futbol, dentro de la Delegación Estatal de Arbitraje de San Luis Potosí, que preside Pedro Cadena, pero los que no están realmente se desconoce su actual realidad.

El delegado Pedro Cadena comentó que en San Luis Potosí, tienen afiliados a 350 hombres de negros y según estimaciones solo un 30 por cierto, son los que van a batallar por el trabajo, porque algunos son estudiantes, otros son jefes de familia, y no tienen más ingresos que el sancionar encuentro de futbol.

"La mayoría de los nazarenos, tienen otros ingresos, porque son trabajadores, de la zona industrial, o laboran en el IMSS, son taxistas, y por lo tanto el arbitraje lo toman como una segunda opción, aunque si les afecta, porque es una dinero que tienen contemplado en su gasto familiar o personal, y al no tenerlo, se tendrán que abstener de hacer algunos gastos", señaló Pedro Cadena.

Sobre cuándo regresarán a la actividad, el delegado estatal, mencionó "Por el momento, debemos de esperar a que las autoridades correspondiente den el visto bueno, ahora con la situación del mapa de muestro, hay zona que podrían empezar antes que otras y eso se verá de acuerdo a las indicaciones de las gente de la Secretaría de Salud del estado".

Al momento, en la Delegación Estatal de Arbitraje de San Luis Potosí, se tienen afiliadas 7 ligas en la capital del estado, una en Tamazunchale, otra en Ciudad Valles, otra en Rioverde y otro en Matehuala.

"En lo particular, siento mucho esta situación, porque hay hombre de negro, que si están sufriendo por esta situación, ya que se les restringe su ingreso económico, ya que si no trabajas, no hay dinero, por otra parte no tienen patrón y no tienen quien les ampare, no tienen una situación de asistencia social, ellos, saben que en los meses de diciembre y enero la situación se pone así y están conscientes, pero actualmente esta situación es inusitada", finalizó el delegado estatal del arbitraje en San Luis Potosí.