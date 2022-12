Árbitros mexicanos vuelven tras su participación en Qatar 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 27 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo de Qatar 2022 significó para la Selección Mexicana un enorme fracaso, la incapacidad del cuadro de Gerardo Martino en tierras qataríes fue evidente y culminó con una temprana eliminación en la fase de grupo.

Por fortuna, no toda la representación de México en el pasado mundial tuvo la misma suerte y fueron los árbitros de la Liga MX, quienes con destacadas actuaciones en cada encuentro se ganaron el reconocimiento de FIFA.

Para la historia quedará la participación de Karen Janett Díaz Medina, parte de la primera cuarteta arbitral liderada por mujeres en mundial, o la presencia de Fernando Guerrero en la Gran Final de Argentina y Francia en el VAR.

La delegación de silbantes mexicanos en Qatar 2022 fue completada por César Arturo Ramos, Miguel Ángel Hernández Paredes y Alberto Morín Méndez, quienes regresaron a territorio mexicano este martes y fueron recibidos por el Presidente de la Comisión de Árbitros, Armando Archundia.

Rodeados de sus familias, los tres árbitros mostraron su alegría por volver a su país y de inmediato recibieron un abrazo de Armando Archundia, quien conversó con ellos por unos minutos y posteriormente los felicitó por su participación.

Armando Archundia no quiso dar declaraciones, pero confirmó que todos los integrantes tomarán vacaciones y no verán actividad en el comienzo del Clausura 2023 de la Liga MX.