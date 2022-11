Argentina y México se juegan la vida en Qatar

Apenas el sorteo determinó un nuevo duelo entre Argentina y México en el Mundial, el Tri apuntó al compromiso con particular interés, con muchas ganas de ajustar cuentas.

Ahora, el cruce del próximo sábado reviste dimensiones de "vida o muerte". Para ambos.

Los mexicanos empataron 0-0 ante Polonia en su presentación el martes y ahora su permanencia en Qatar dependerá en gran medida de lo que hagan ante la Albiceleste, sus verdugos en dos de los últimos cuatro mundiales.

"En principio creería que, más allá de lo que haya sucedido con Argentina, nosotros debemos jugar un tipo de partido", dijo Gerardo Martino, el entrenador argentino de México. "Ahora terminan siendo tres finales para cada uno de nosotros".

Contra todos los pronósticos, Argentina claudicó 2-1 ante Arabia Saudí, el inesperado líder del Grupo C con tres puntos. Los saudíes se las verán contra Polonia.

Argentina llegó a Qatar inmersa en una racha de 36 partidos sin derrotas. Lionel Messi y sus compañeros tendrán le imperiosa necesidad de ganar para seguir controlando su destino. Un empate lo dejaría a expensas de otras combinaciones y una derrota virtualmente eliminado.

"No me imagino que Argentina haya pensado que algunos de los tres partidos los iba a jugar de manera distinta. No creo que el resultado que tuvieron modifique su forma de jugar", dijo el técnico de la Albiceleste entre 2014 y 2016. "Creo que de todas formas iban a salir a buscarlo como habitualmente lo hacen".

Para los mexicanos, el encuentro supone una nueva oportunidad de medir fuerzas ante Argentina, que lo dejó fuera en los octavos de final de Alemania 2006, con un golazo de Maxi Rodríguez en la prórroga, y en los de Sudáfrica 2010.

El peor revés de Martino al frente de México fue justamente a manos de sus compatriotas, que aplastaron 4-0 al Tri en septiembre del 2019. Lautaro Martínez se destapó con tres goles en un fogueo en el que no participó Messi.

"No vemos que (Argentina) esté herido, quieren los tres puntos y nosotros los tres, así que vamos a salir a tratar de ganarlo", dijo el zaguero Jorge Sánchez. "México va a salir a matarse, esperamos darle una alegría a la afición y a nuestras familias".

Si México no consigue sumar puntos ante los argentinos, entonces necesitará derrotar a Arabia Saudí en la última fecha y esperar combinaciones de resultados para mantener con vida una racha de siete Copas del Mundo avanzando a la segunda ronda.

No se despide en primera ronda desde Argentina 1978.

"Son un rival de respeto, va a ser un partido cerrado en el que los detalles van a marcar el rumbo del partido", dijo el delantero Alexis Vega. "Hay que salir concentrados ante ellos que perdieron y van a salir a ganar sí o sí, como nosotros".