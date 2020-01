Argentino Lucas Biglia, en la mira del América para el Clausura 2020

El América le apostó a reforzar su ofensiva con jóvenes, como Federico Viñas y recientemente con Leo Suárez. Pero, la fórmula no sería la misma para llenar el hueco que dejó el argentino Guido Rodríguez.

Como último refuerzo en la contención, las Águilas tienen entre su lista al también argentino Lucas Biglia, según "TNT Sports".

Debido a la falta de protagonismo en el AC Milan y las nulas opciones en Europa, el mediocampista de 33 años de edad podría considerar una aventura en la Liga MX, como azulcrema.

Biglia, tasado en casi 4 millones de dólares y cuyo contrato con el Milan vence en junio próximo, tiene un amplio recorrido, al pasar por equipos como la Lazio de Italia, el Anderlecht belga, el Independiente de Avellaneda y Argentinos Jrs.

Si las Águilas van por un experimentado en la posición, Biglia sería el próximo en arribar a Coapa, aunque en el radar americanista se encuentran el paraguayo Robert Piris Da Motta (Flamengo) y Nicolás Acevedo (Liverpool FC de Uruguay).

DEFENSA DEBILITADA

La defensa del América se debilita rumbo a su segundo duelo del Clausura 2020. El paraguayo Bruno Valdez sufre molestias en la rodilla.

El central no entrenó hoy lunes con la plantilla azulcrema, en las instalaciones de Coapa, por lo que podría ser duda para la visita a los Xolos de Tijuana.

Cabe recordar que de última hora Bruno quedó fuera de la convocatoria de las Águilas para enfrentar a Tigres, el pasado fin de semana, supuestamente por una infección estomacal.

A la ausencia de Valdez se sumó Sebastián Córdova. El medio ofensivo no jugó contra los regiomontanos por una sobrecarga muscular que hoy no le permitió trabajar con el resto de sus compañeros. Otra duda para las Águilas.

El ecuatoriano Renato Ibarra tampoco estuvo con el plantel. El volante se recupera de una cirugía y su retorno está pendiente de evolución.

Por otro lado, los uruguayos Federico Viñas y Sebastián Cáceres, lo mismo que el colombiano Nicolás Benedetti, están concentrados con sus respectivas selecciones en el preolímpico sudamericano; la tercia americanista volverá al Nido a mediados de febrero.

En la primera práctica tras la victoria sobre Tigres (1-0), también destacó el delantero Roger Martínez, quien trabajó con normalidad pese a que fue descartado en la J-2, por el técnico Miguel Herrera. El cafetero podría dejar el club, por su deseo de regresar al futbol europeo.