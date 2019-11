Arranca el X Torneo Nacional de Bádminton

Con la participación de más de 200 jugadores entre ellos 58 potosinos, dio inicio la actividad del Torneo Nacional de Bádminton denominado "Rodrigo Solís" y que en este 2019 cumple con su edición diez de celebrarse.

La sede de los encuentros es la duela del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo "Plan de San Luis", lugar en el que se brindaron buenos encuentros entre los representantes de varios estados del país.

Más de 200 participantes se disputarán el torneo en un formato round robín en modalidad dobles y singles. Las categorías que participan son Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Abierta, Master y Para Bádminton en ambas ramas.

Para la edición 2019 se cuenta con la visita de atletas de los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero, Chihua-

hua, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Nayarit, Sinaloa.

Por su puesto compiten los representantes de San Luis Potosí, pues se tiene registro de 58 atletas potosinos. Además de algunos representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y 2 badmintonistas de Colombia.

Para este día continuará la actividad con intensos duelos, en búsqueda de avanzar a la siguiente ronda, la actividad de hoy finalizará alrededor de las 19:00 horas.