Arranca Torneo de Reyes de Tenis

Romario Eliud Ventura Ruiz

meta@pulsoslp.com.mx

El Club Deportivo Potosino, tiene todo listo para su torneo de Tenis llamado “Torneo De Reyes”, que se realizara este sábado a las 9:00 horas, en dobles, única categoría con mayores de 30 años y los jugadores podrán elegir a su propia pareja.

Para la participación del evento se tendrá que hacer un pago de $250 pesos por persona y las inscripciones se realizaran en la oficina de tenis del Club Deportivo Potosino, con Norma Méndez o al teléfono 444-451-8229.

El juego tendrá un sistema de competencia a jugarse un set a 8 games sin ventaja y en caso de 7 iguales se jugara a una súper tie break, en donde el juez arbitral general será Vicky Bigliardi.

La programación del torneo dará inicio en dobles varonil a las 9 horas en la cancha 1 con: Jorge Arredondo – Mauricio Villalobos vs Óscar Alarcón – Carlos Figueroa. Cancha 2: Ricardo Flores – Edgardo Flores vs Julián Ramírez – Héctor Villalobos. Cancha 3: Fernando Navarro – Ramón Suarez vs Servando López – Lisandro Bravo. Cancha 4: Alejandro Romo – Jorge Mario González vs Francisco Orozco – Guillermo Enríquez. Cancha 6: Juan Manuel Romo – Gabriel Mejía vs Juan Carlos Bueno – Leonel González.

Finalmente en el torneo habrá Rosca de reyes y Trofeos a los Campeones y Subcampeones del torneo.