Arrancan octavos de final de UCL

Los octavos de final de la Liga de Campeones comienzan el martes con revanchas de alto voltaje, equipos que ponen fin a largas ausencias en esta fase y la historia inspiradora del debutante Bodø/Glimt.

El Paris Saint-Germain recibe el miércoles a un Chelsea que el pasado julio impidió que el campeón de Europa coronase la temporada con el título del Mundial de Clubes.

Por su parte, el Real Madrid recibe al Manchester City por segunda vez esta campaña y por quinto año consecutivo en las rondas de eliminación directa. En tres de esos años, el ganador terminó levantando el trofeo.

El Madrid-Man City también es uno de los tres cruces de octavos de final cuyos equipos ya se enfrentaron hace unos meses en la fase de liga inaugural.

En septiembre, Galatasaray venció a Liverpool en Estambul y Barcelona se fue de Newcastle con los tres puntos.

Galatasaray y Newcastle disputan partidos de la Liga de Campeones en marzo por primera vez en, respectivamente, 12 y 23 años. Atalanta recibe a Bayern Múnich cinco años después de haber alcanzado por última vez los octavos de final.

Bodø/Glimt puso fin a la espera de 29 años de Noruega por tener representación en una ronda tan avanzada del torneo desde que Rosenborg avanzó a los cuartos de final desde una fase de grupos más pequeña, de 16 equipos.

El conjunto noruego enfrentará Sporting de Lisboa en su campo de césped artificial dentro del Círculo Polar Ártico, donde tanto Man City como el Inter de Milán sucumbieron 3-1 en meses recientes.

La temperatura prevista al saque inicial es de 3 grados Celsius (37 Fahrenheit) en la localidad pesquera del mar de Noruega.

¿Mbappé vs. Haaland?

El equipo de Pep Guardiola ya ganó en el estadio Santiago Bernabéu en diciembre. Un penal de Erling Haaland antes del descanso sentenció una victoria 2-1. El astro merengue Kylian Mbappé se quedó en el banquillo.

Mbappé vuelve a ser duda para el miércoles por una distensión en la rodilla izquierda.

"Cada día va mejor... es un proceso en el que vamos a ir viendo sus sensaciones día a día", dijo el técnico merengue Álvaro Arbeloa la semana pasada.

Hay seis días entre el partido de ida y el de vuelta en Manchester, aunque Mbappé y Haaland tienen otra oportunidad de enfrentarse esta temporada.

En el Mundial, Francia se las verá contra Noruega en la última jornada del Grupo I el 26 de junio en el estadio de los Patriots de Nueva Inglaterra, cerca de Boston.

Duelo de campeones

El PSG-Chelsea tiene el aire de una auténtica rivalidad de la Liga de Campeones, aunque han pasado 10 años desde que se enfrentaron en la competición.

También fue en octavos de final, cuando los entrenadores en 2016 eran Laurent Blanc y Guus Hiddink, respectivamente. Un PSG con Zlatan Ibrahimovic ganó en casa y fuera en lo que fue el tercer año consecutivo en que los clubes se cruzaron en la fase de eliminación directa.

Su enfrentamiento más reciente, hace ocho meses, fue la sorpresiva victoria 3-0 de Chelsea —entonces dirigido por Enzo Maresca— en el estadio MetLife, cerca de Nueva York, impulsada por Cole Palmer.

El entrenador de Chelsea ahora es Liam Rosenior, quien comenzó la temporada como rival de PSG en la liga francesa al frente de Estrasburgo.

Historia de finales

europeas

Solo uno de los ocho cruces de esta semana es una revancha de alguna final de la UEFA desde que la Copa de Europa comenzó en 1955. Pocos la recordarán.

La final de la Recopa de Europa de 1963 fue la victoria 5-1 de Tottenham sobre Atlético de Madrid, disputada en Róterdam. También es la única vez que se enfrentaron anteriormente.

Hay cierta familiaridad para Tottenham porque el estadio Metropolitano del Atlético es donde el club del norte de Londres perdió la final de la Liga de Campeones de 2019 contra Liverpool.

El Atlético ganó apenas uno de sus últimos 10 partidos en competiciones de la UEFA contra rivales ingleses, aunque el martes recibe al equipo que marcha 16to en la Premier League, en una temporada caótica.