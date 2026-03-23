Arrancaron competencias del Anuies en SLP

Del 19 al 28 de marzo de 2026, San Luis Potosí se convierte en el epicentro del deporte universitario al fungir como sede del Regional de los Campeonatos Nacionales Universitarios de la ANUIES, etapa clave rumbo a los Juegos Nacionales.

Bajo la coordinación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en su calidad de Delegado Regional, el evento reúne a atletas de distintas instituciones del país en busca de su clasificación a la máxima justa universitaria.

El programa deportivo contempla 12 disciplinas, entre las que destacan deportes de conjunto como béisbol, softbol, básquetbol en sus modalidades tradicional y 3x3, voleibol de sala y playa, handball, fútbol asociación, fútbol rápido y fútbol flag, además del ajedrez en la categoría individual.

En cuanto a los primeros resultados, dentro del fútbol americano modalidad flag, en el Grupo "A" el representativo de Abeja Guanajuato cayó 6-12 ante Gallos de Aguascalientes, mientras que en el Grupo "B", la UASLP se impuso con autoridad 9-0 al Tecnológico Superior.

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En la jornada de tocho bandera femenil, la Universidad de Aguascalientes logró una contundente victoria de 32-0 sobre IUW Irapuato, además de imponerse 25-12 a la Universidad Politécnica. Por su parte, la Universidad Mondragón venció 32-0 a IUW Irapuato y 7-0 a la UASLP, mientras que la Politécnica superó 20-13 al conjunto potosino. En la rama varonil, la Universidad Autónoma de Aguascalientes dominó con marcador de 49-6 a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, en tanto que la Universidad Mondragón derrotó 58-26 a la BECENE de San Luis Potosí.

Los equipos que logren avanzar en esta fase regional obtendrán su pase directo a los Juegos Nacionales Universitarios, programados del 20 de abril al 30 de mayo de 2026, donde se definirá a los mejores exponentes del deporte estudiantil en México.