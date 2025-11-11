Arrancó su torneo la Liga Azteca

La pasión del futbol volvió a encenderse este domingo 9 de noviembre de 2025 con el arranque oficial del Torneo Mictlán 2025, correspondiente a la categoría Ascenso “Héctor Leyva” de la tradicional Liga de Futbol Azteca, donde los equipos demostraron que vienen con todo para buscar la gloria en esta nueva temporada.

En el duelo inaugural, Deportivo Maratuz se llevó una gran victoria al imponerse 4-2 a La Alianza F. C., en un partido lleno de emociones y goles. Ángel Sánchez fue la figura del encuentro con un doblete, acompañado por Mauricio López y Alejandro Flores, quienes sellaron el triunfo. Por los caídos, Luis Muñiz y Ángel Leos descontaron para La Alianza. El arbitraje corrió a cargo de Rafael Martínez, con una actuación acertada.

Por su parte, Unión Julias protagonizó otro emocionante encuentro al vencer 3-2 al Real Gales, con una actuación estelar de Roberto Alvarado, autor de los tres goles que dieron la victoria a su escuadra. Los tantos de Enrique López mantuvieron con vida a Real Gales, pero no les alcanzó para rescatar puntos. El central Patricio Sánchez tuvo una labor destacada en el silbato.

El Deportivo Doble RR también comenzó con fuerza, goleando 5-1 a Comercializadora H.A. con un futbol ofensivo y letal. Luis Andablo y Christian Rico firmaron dobletes, mientras que Luis Castillo cerró la cuenta. Por los derrotados, Erick Rodríguez marcó el tanto del honor. José Luis Martínez Martínez fue el árbitro central del compromiso.

Otro de los duelos vibrantes fue el que protagonizó Buenavista F. C., que logró un ajustado 2-1 ante Atlético Paisanos. Las anotaciones de Isaac Hernández y Juan Quistiano le dieron los primeros tres puntos a su equipo, mientras que Juan Delgado descontó para los Paisanos. Ulises Ochoa Madrigal dirigió el encuentro con buena labor.

Finalmente, los Zorros del Desierto rugieron con fuerza en su debut al imponerse 3-1 a Carpintería Benja’s F. C., con goles de Rodrigo Escalante, Nicolás Guerrero y Nicolás Martínez, mientras que Alexis Gallegos marcó para los carpinteros. El partido, también bajo la conducción de Ulises Ochoa Madrigal, fue de buen ritmo y juego limpio. El único resultado pendiente fue el duelo entre Deportivo Luna y Atlético Salazares, que se reprogramará próximamente.

La categoría de 2ª Fuerza del Torneo Mictlán 2025 de la Liga de Futbol Azteca tuvo un arranque vibrante este domingo 9 de noviembre, con duelos cargados de intensidad, buen futbol y una lluvia de goles que dejaron satisfechos a los aficionados que se dieron cita en los distintos campos.

El Inter San José abrió con autoridad su participación tras vencer 3-0 al Deportivo Cachorros, mostrando un juego ordenado y contundente. Pedro Ramírez fue el hombre del partido al firmar un doblete, mientras que Roberto Zambrano completó la cuenta. Bajo la conducción del árbitro José Luis Martínez Martínez, el Inter dejó claro que será uno de los equipos a seguir en esta temporada.

Por su parte, Los Muchachos de Don Beto también tuvieron un arranque soñado, al imponerse 4-1 al Atlético Maracruz. Jonathan Hernández y Jesús Galeana se lucieron con dos goles cada uno, mientras que Ricardo Marco descontó para los derrotados. El silbante José A. Turrubiarte llevó el partido con buen control ante un duelo de alta intensidad.

El Costanzo F. C. y los Cuates de Puebla protagonizaron un encuentro muy cerrado, que terminó con victoria 2-1 para los poblanos. Iván Hernández y Ángel Marmolejo fueron los artífices de la remontada visitante, luego de que José de Jesús Noyola abriera el marcador para Costanzo. Alfredo Castañón Martínez tuvo una correcta actuación en el arbitraje.

Uno de los duelos más espectaculares de la jornada lo protagonizó Carpintería Gody F. C., que venció 4-3 a Elite Titans en un choque lleno de emociones y goles. Antonio Contreras marcó un doblete, mientras que Fabián Montante y Alex Montante completaron la obra. Por los Titans, Luis Morales (2) y Francisco Chávez respondieron con gran actuación, aunque no les alcanzó para empatar. El partido fue dirigido por José Socorro Gómez, quien supo mantener el orden en un encuentro de ida y vuelta.

Finalmente, Spartanois F. C. debutó con una victoria de carácter al imponerse 4-2 sobre Deportivo San Alberto. Diego Martínez destacó con dos anotaciones, seguido por Armando Arévalo y Carlos Valdez, quienes sellaron la cuenta. Por San Alberto, José Hernández y Joaquín Covarrubias lograron descontar. Jorge Muñiz fue el encargado de impartir justicia en un duelo de mucha entrega.