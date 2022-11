Arremete Cristiano contra ManUnited

MANCHESTER, Inglaterra.- La incendiaria entrevista de Cristiano Ronaldo con Piers Morgan podría marcar el fin de su etapa con el Manchester United.

Tras decir que no respeta al técnico Erik ten Hag y que se siente “traicionado” por el club, la continuidad del astro portugués en el equipo inglés resulta casi que imposible.

La gran interrogante por dilucidar es si el delantero de 37 años podrá salir en el mercado de pases en enero tras el fallido intento por fichar con un club clasificado a la Liga de Campeones al inicio de la temporada.

El United ya avistaba un futuro sin Cristiano antes que algunos segmentos de la entrevista fueron difundidos. El proceso seguramente se precipitará tras el más reciente desplante del jugador.

Ten Hag tuvo que regañarle por marcharse del estadio antes del final de un partido de pretemporada contra el Rayo Vallecano y lo dejó fuera de una convocatoria el mes pasado tras negarse ingresar como suplente ante Tottenham.

Cristiano mostró arrepentimiento en las redes sociales posteriormente y volvió a ser tomado en cuenta tras una reunión con Ten Hag para apaciguar la situación.

Pero esta entrevista podría ser la gota que derrame el vaso en cuanto al vínculo jugador-técnico.

“Yo no le respeto porque no me ha mostrado respeto hacia mí”, dijo Cristiano al programa “Piers Morgan sin censura” al referirse al estratega neerlandés.

“Si no me vas a respetar, yo nunca te respetaré”, añadió.

También afirmó que el técnico y “otras dos o tres personas en torno al equipo” han querido sacarle del club. “Me siento traicionado”, disparó.

Cristiano habló de esa forma, pese a que el propio cinco veces ganador del Balón de Oro había expresado el deseo de irse a inicios de año.

Ten Hag fue reacio en dejarle salir durante la pretemporada, cuestión que no respondió a que le faltasen otras opciones dentro de la plantilla o en el mercado. Y ese problema persistirá en enero, cuando el empeño del United por un nuevo centro delantero debido a que los precios se disparan en la ventana de mitad de campaña.

El United prefiere hacer compras al final de la temporada, y Ten Hag aún contaba con Cristiano para el resto del curso, incluso después del incidente contra Tottenham.