Arremete Helmut Marko contra "Checo" Pérez

CIUDAD DE MÉXICO, julio 1 (EL UNIVERSAL).- El asesor de Red Bull, Helmut Marko, explotó contra Sergio "Checo" Pérez. Y es que, después del pleito que el mexicano protagonizó con Max Verstappen, Marko criticó severamente las acciones de "Checo".

Durante una entrevista con Sky Sports F1, Helmut Marko sentenció que el desempeño del piloto tapatío no fue, precisamente, la muestra de "un buen trabajo en equipo".

"Pérez tuvo el mejor comienzo. En ese momento, todo sigue bien, pero lo que viene después ?que empujas a alguien más al césped, especialmente en condiciones húmedas? no es precisamente un buen trabajo de equipo", sentenció el consejero.

Fue durante la carrera sprint del Gran Premio de Austria cuando Sergio Pérez orilló a Max Verstappen en dirección a la hierba, causando la molestia del piloto neerlandés.

"La hierba está mojada. Si caes sobre ella, el hecho de que haya logrado controlar el coche... Gracias a Dios todo salió bien", finalizó Helmut Marko.

Todo esto sucedió mientras que el jefe de Red Bull, Christian Horner, defendió a "Checo" de las críticas, pues explicó que "quizás no vio" a Max Verstappen.