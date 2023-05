Arremete Rommel Pacheco contra Ana Guevara

A-AA+

El exclavadista olímpico, Rommel Pacheco, habló en defensa del equipo de natación artística. Esto, a raíz del conflicto que se desató entre Ana Gabriela Guevara —titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte— y las nadadoras mexicanas.

A través de sus redes sociales, Rommel publicó un video. En él, sentenció que México es "el eterno campeón sin apoyo".

"El equipo de natación artística tuvo que hacer de todo: vender trajes de baño, pedirles apoyo a los empresarios, vivir sin becas. ¿Te recuerda a algo esta historia?, cuestionó el campeón olímpico.

Durante el video, Rommel se tomó un momento para felicitar a las nadadoras por "sobreponerse a todas las adversidades". Especialmente, por conseguir sus apoyos solas.

"Tristemente, ésta no es la única historia. Momentos como un México sin bandera, corrupción, favoritismos... Dejar desamparados a sus atletas sin apoyo, obligándolos a buscar refugio en otros países. ¿Por qué siguen pasando estas historias? ¿Qué tenemos que hacer para que esto no se repita?", cuestionó Rommel Pacheco.

¿Qué dijo Ana Gabriela Guevara?

El equipo de natación artística hizo historia en la Copa del Mundo, celebrada en Egipto. Sin embargo, "no todo es de color rosa". En los últimos días, la tensión en el deporte mexicano creció exponencialmente a raíz de que las nadadoras revelaron la ausencia de apoyo gubernamental.

La titular de la CONADE calificó esto como "un capricho" y aseguró que las atletas actuaron fuera del marco legal.

"Por mí que vendan calzones, pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado cuarenta millones de pesos y no los han justificado", sentenció Guevara durante una entrevista con W Radio.