Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Arsenal da un gran paso a 4tos. de final

Arsenal da un gran paso a 4tos. de final

Maanum hace doblete ante el Leuven en la ida del playoff de la Champions

Por AP

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Arsenal da un gran paso a 4tos. de final

LEUVEN.- El campeón defensor Arsenal dio un gran paso hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina al golear el miércoles 1 al OH Leuven en el partido de ida de su eliminatoria de repechaje.

El Arsenal, que viene de ganar a inaugural Women´s Champions Cup el 1 de febrero, dominó desde el inicio en Bélgica para acercarse a un cruce de cuartos de final contra el Chelsea, su rival londinense.

Frida Maanum lideró a las visitantes con dos goles, y Olivia Smith demostró que valía la cifra récord que el Arsenal pagó al Liverpool por su traspaso en julio. Además, Kim Little ingresó como suplente para disputar su partido número 400 con el Arsenal.

Maanum marcó de cabeza el primero tras conectar un centro de Caitlin Foord desde la derecha a los 22 minutos.

Smith amplió la ventaja un cuarto de hora después con una definición clínica, al encontrar la esquina más alejada de la red con un disparo raso de primera intención. Maanum quedó sin marca en el área para anotar su segundo y Foord asistió de nuevo al inicio del segundo tiempo, antes de que la suplente Alessia Russo completara la goleada con su quinto tanto de la campaña.

El renovado formato de la Liga de Campeones femenina ha seguido al de la competición masculina, con una fase de liga inicial de seis jornadas en lugar de ocho.

Los cuatro primeros de la clasificación —Barcelona, Lyon, Chelsea y Bayern— avanzaron directamente a los cuartos de final. Los equipos ubicados del quinto al duodécimo pasaron a la ronda de repechaje.

El Arsenal terminó la fase de liga en el quinto puesto, mientras que el Leuven fue 12mo en su primera campaña en la máxima competición europea.

Ambos se enfrentaron en la fase de liga de 18 equipos, con el Arsenal venciendo al Leuven 3-0 como visitante.

