Arsenal pasar por encima del Inter
El Arsenal ha dado un contundente golpe sobre la mesa al derrotar 1-3 al Inter de Milán en la penúltima jornada de fase de liga de la UEFA Champions League, para colocarse como uno de los serios favoritos al título.
Los "Gunners" batallaron en San Siro, pero supieron definir a contragolpes para derrotar a un Inter que está muy lejos del nivel mostrado en la campaña pasada, donde alcanzó la final. Y vuelve a correr el riesgo de clasificar directo a los playoffs.
Dos zarpazos en la primera mitad del brasileño, Gabriel Jesus, y un golazo del sueco, Viktor Gyökeres, que sirvió para acallar críticas por su sequía goleadora, le dieron el triunfo a un Arsenal que se mantiene invicto esta campaña y ya aseguró su clasificación a los octavos de final. Siete victorias en siete partidos ante equipos como el Bayern Munich, el Atlético de Madrid y, ahora el Inter de Milán, finalista de la pasada edición, son los resultados que puede presumir el conjunto inglés, que también lidera la Premier League a siete puntos del City
El Inter tiene la clasificación directa complicada. Tiene que ganar al Dortmund en Alemania y esperar. Todo apunta al repechaje de dieciseisavos que esquivó la pasada edición.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Trillizos adolescentes de Jamaica listos para Juegos Olímpicos de esquí
AP
Los trillizos Rivers se preparan para animar a su hermano en las competencias de esquí
Donald Trump lidera Junta de Paz para mediar en conflictos globales
AP
Las ambiciones del gobierno de Trump se expanden con la Junta de Paz, un organismo internacional que busca resolver conflictos globales y actuar como rival del Consejo de Seguridad de la ONU.
Adidas Presentará Jersey Especial para la Selección Mexicana en 2027
El Universal
El Tri lucirá un diseño exclusivo de Adidas en el 2027, conmemorando un siglo de historia futbolística en México.