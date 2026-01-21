Arsenal pasar por encima del Inter

El Arsenal ha dado un contundente golpe sobre la mesa al derrotar 1-3 al Inter de Milán en la penúltima jornada de fase de liga de la UEFA Champions League, para colocarse como uno de los serios favoritos al título.

Los "Gunners" batallaron en San Siro, pero supieron definir a contragolpes para derrotar a un Inter que está muy lejos del nivel mostrado en la campaña pasada, donde alcanzó la final. Y vuelve a correr el riesgo de clasificar directo a los playoffs.

Dos zarpazos en la primera mitad del brasileño, Gabriel Jesus, y un golazo del sueco, Viktor Gyökeres, que sirvió para acallar críticas por su sequía goleadora, le dieron el triunfo a un Arsenal que se mantiene invicto esta campaña y ya aseguró su clasificación a los octavos de final. Siete victorias en siete partidos ante equipos como el Bayern Munich, el Atlético de Madrid y, ahora el Inter de Milán, finalista de la pasada edición, son los resultados que puede presumir el conjunto inglés, que también lidera la Premier League a siete puntos del City

El Inter tiene la clasificación directa complicada. Tiene que ganar al Dortmund en Alemania y esperar. Todo apunta al repechaje de dieciseisavos que esquivó la pasada edición.

