Arturo Brizio acepta fallas de los árbitros, pero las justifica

México.- Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje lo acepta, la pasada Jornada 12, fue una de las peores para los silbantes, pero aún así justifica que el VAR se está utilizando de manera correcta, que sus árbitros no se ponen nerviosos al tratar temas de multas y que la repetición de ciertos elementos, se debe a que la baraja es corta.

En conferencia de prensa, donde se dio la presentación del chileno Enrique Osses como nuevo instructor del área técnica, Brizio aceptó que hay muchas cosas por mejorar, pero todo es parte de los procedimientos normales.

"Nos ocupa mucho y nos ocupa más porque reconocemos que no fue buena esta última jornada. Veníamos de semanas buenas, veníamos de una de las mejores Liguillas arbitradas en los últimos años. Nos toca mejorar el día a día, hay que minimizar los errores, pero sobre todo para aquellos involucrados en el tema de la multa, y que reciban el mejor servicio posible, pero nos interesan todos los equipos, cuidamos todas las designaciones, tenemos independencias para poner a quien creemos que es lo mejor para los equipos".

Sobre el repetir en la misma semana o en semanas seguidas a los mismos silbantes, en cancha o VAR, explicó: "Tenemos un grupo limitado en números, por eso repiten como central y VAR. En el caso de Adonai (Escobedo), que es de los señalados, podemos decir que es uno de los hombres importantes, está en la carrera al Mundial".

Aclaró que el que los silbantes vayan al VAR "no es un tipo de penalidad. Hay muchas cosas que influyen para designar, no repetir equipo, Covid, viajes internacionales. Tenemos una baraja reducida, quince árbitros son los que salen. Consideramos al mejor árbitro para cada partido, no somos infalibles, nos podemos equivocar".

En las recurrentes críticas que hay en su contra de parte de exárbitros, el presidente de la Comisión, asegura, no se lo toma personal: "Nosotros tenemos la obligación de escuchar a todos, de leer a todos. No es un tema personal, la crítica así es y debemos de entender cómo viene".