Arturo Elías Ayub lanza duras críticas al futbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Arturo Elías Ayub, como muchos aficionados del futbol mexicano, esperaba más y mejores cambios tras el fracaso de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El ex directivo de Pumas y León, hoy actual Director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, charló para Claro Sports, entre varios temas, sobre el futbol mexicano: su presente y su futuro.

La voz de Elías Ayub, bicampeón con el Club Universidad Nacional (2004) y León (2013-14), ha ganado cierto peso en el futbol mexicano y esto fue lo que dijo sobre los cambios que anunciaron Yon de Luisa, presidente de la Femexfut y Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.

"Esto que se ha anunciado no lo esperábamos, yo creo que era el pretexto perfecto para hacer cambios radicales y no se tomó en cuenta ese pretexto. Yo siento los cambios como los cangrejos, cambios para atrás en lugar de ir hacia adelante", declaró el famoso empresario.

El próximo Mundial de 2026 que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, debe ser el indicado para que el Tricolor dé el salto de calidad que tanto espera el aficionado; sin embargo, Arturo enfatizó que el objetivo debe ser siempre "salir campeones".

"No conozco al técnico, a Diego Cocca... Conozco al director de Selecciones Nacionales (Rodrigo Ares de Parga) y tienen que salir mañana a decir que ´México va a ser campeón del mundo´. Con pantaloncitos y creyendo, porque si salen a declarar que van a llegar al quinto partido, para mí tienen que renunciar, aunque los acaben de poner", declaró Elías Ayub.



Injusto pagar por ver juegos de la Liga MX

Cada vez es más difícil ver partidos de la Liga MX. Ver juegos implica pagar por aplicaciones, servicio de cable o televisión restringida. Esta situación es injusta para Arturo Elías Ayub. El directivo de América Móvil considera que el espectáculo del futbol mexicano no es digno para que se pague y pueda verse.

"Amigable y gratis, es como debe de ser el futbol. El futbol es una de las cosas que al pueblo de México más le gustaba, no sé si le sigue gustando, me parece muy injusto que tengas que pagar por ver la jornada 5, un partido espantoso", concluyó.