Aryna Sabalenka avanza a semifinales en Indian Wells tras dura batalla

INDIAN WELLS, California, EE.UU. (AP) — Aryna Sabalenka resistió el jueves ante Victoria Mboko y se impuso por 7-6 (0), 6-4 en su duelo de cuartos de final del Abierto de Indian Wells.

La bielorrusa, primera del ranking femenino, continuó así en busca de lo que sería su primer título en este certamen en el desierto de California.

Tras ganar todos los puntos en el desempate del primer set, Sabalenka consiguió el único quiebre que necesitaba para llevarse el segundo y avanzar a las semifinales, donde se medirá con la checa Linda Noskova (14), quien venció 6-2, 4-6, 6-2 a la australiana Talia Gibson.

También avanzó a las semifinales por apenas segunda vez en Indian Wells la ucraniana Elina Svitolina, novena preclasificada, quien eliminó a la polaca Iga Swiatek, segunda favorita, por 6-2, 4-6, 6-4.

Svitolina logró un quiebre para ponerse arriba 5-4 en el tercer set y conservó su servicio para llevarse el partido. Estaba programada para jugar el viernes contra la ganadora del partido de cuartos de final que disputaban más tarde la estadounidense Jessica Pegula y la kazaja Elena Rybakina.

En el cuadro masculino, el italiano Jannik Sinner, segundo preclasificado, derrotó 6-1, 6-2 a Learner Tien (25) y puso fin a la marcha sorprendente del estadounidense de 20 años, quien se convirtió en el jugador más joven en disputar los cuartos de final de Indian Wells desde que su entrenador, Michael Chang, ganó el torneo en 1992.

Sinner, que conectó 10 aces y cometió apenas una doble falta, enfrentará en las semifinales del sábado al alemán Alexander Zverev, quien se impuso 6-2, 6-3 al francés Arthur Fils.

Sabalenka no ha perdido un set en el torneo, pero Mboko (10ma), canadiense de 19 años que ganó el Abierto de Canadá de 2025 —y a quien Sabalenka derrotó 6-1 , 7-6 (1) en la cuarta ronda del Abierto de Australia a principios de este año—, le exigió.

Mboko estaba "sacando mucho mejor de lo que lo hizo en ese partido en Australia —definitivamente un poco más confiada y estaba jugando con más valentía", dijo Sabalenka. "Creo que por eso el marcador estuvo un poco más cerrado que en Australia".

La bielorrusa acertó el 94% de sus primeros servicios y no sufrió quiebres, aunque sí debió salvar cinco puntos de rompimiento.

"Fue una batalla dura hoy", dijo Sabalenka. "Contenta con el nivel que jugué en esos momentos clave en cada set.

"Estaba concentrada en mi plan de juego. Solo estaba jugando punto por punto. Estoy bastante contenta con la forma en que estoy sacando hasta ahora", expresó Sabalenka.