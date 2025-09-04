Aryna Sabalenka vence a Jessica Pegula y avanza a la final del Abierto de Estados Unidos
Jessica Pegula cae ante la imponente Aryna Sabalenka en una emocionante semifinal del Abierto de Estados Unidos.
NUEVA YORK (AP) — La campeona defensora Aryna Sabalenka fue simplemente demasiado buena para Jessica Pegula una vez más.
Sabalenka ganó el jueves su semifinal del Abierto de Estados Unidos por 4-6, 6-3, 6-4 en una reedición de la final del año pasado.
La bielorrusa, primera cabeza de serie Sabalenka, está a una victoria de convertirse en la primera mujer en reclamar campeonatos consecutivos en Flushing Meadows desde que Serena Williams ganó tres seguidos de 2012 a 2014.
El sábado, Sabalenka se enfrentará a la octava Amanda Anisimova o a la 23ra Naomi Osaka por el trofeo.
Este enfrentamiento fue bastante cerrado, mucho más que el triunfo en sets corridos de Sabalenka sobre Pegula hace 12 meses, que le dio a la bielorrusa de 27 años su tercer título de Grand Slam, todos en canchas duras.
Desde entonces, Sabalenka fue subcampeona ante Madison Keys en el Abierto de Australia en enero y ante Coco Gauff en Roland Garros en junio. Luego fue eliminada en las semifinales de Wimbledon por Anisimova en julio.
AP
