Asesinan a Andre Emmett, exjugador de la NBA

El ex jugador de la NBA Andre Emmett fue asesinado el lunes por la mañana en Dallas, según el Departamento de Policía de esta ciudad. Tenía 37 años

Alrededor de las 2:30 a.m., dos desconocidos se acercaron a Emmett mientras estaba sentado en su vehículo frente a su residencia en la cuadra 1800 de N. Prairie Avenue. Los sospechosos exhibieron una pistola y se produjo un altercado, durante el cual la víctima recibió un disparo. Un transeúnte vio a Emmett a varios cientos de pies de su casa y llamó al 911. Emmett fue transportado a un hospital, donde murió, dijo la policía de Dallas.

Emmett, la selección número 35 en el draft de la NBA de 2004, jugó para los Grizzlies y (luego Nets). También jugó para varios equipos de la liga de desarrollo de la NBA y pasó gran parte de su carrera en el extranjero. Emmett jugó en la liga BIG3 de Ice Cube, que cuenta con muchos exjugadores de la NBA.

La liga escribió en Twitter : "El BIG3 está en estado de shock por la repentina y trágica muerte de Andre Emmett. Andre fue miembro de la familia BIG3 durante dos temporadas y nunca sin una sonrisa en su rostro. Su amabilidad hacia los demás y su comportamiento relajado lo hacían un placer estar con él. Fuera de la cancha, a Dre le apasionaba ayudar a los jóvenes a través de su fundación Dreams Really Exist. Simplemente estamos desconsolados por esta devastadora pérdida. Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Andre durante este momento difícil ".