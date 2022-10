Así es la lujosa mansión en venta de "Canelo Álvarez" en Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Saúl "Canelo" Álvarez puso a la venta su lujosa mansión de Guadalajara. Ubicada en Jalisco, la propiedad se convirtió en el lugar ideal para celebrar los XV de su hija Emily Cinnamon. Sin embargo, desde hace un tiempo el boxeador ha decidido deshacerse de ella. Fue su traslado a los Estados Unidos lo que motivó la decisión.

La mansión de Canelo tiene 4,000 metros cuadrados. Según la inmobiliaria que está a cargo de la transacción el valor con el que buscan venderla asciende a los 29 millones de pesos mexicanos. Al cambio, estaría representando una suma cercana al millón y medio de dólares.

Pero hay algunas condiciones que Saúl "Canelo" Álvarez ha puesto. Es que, si bien está seguro de que la quiere vender, al parecer no quiere que nadie olvide que él vivió en el lugar. Es por ello que exige que quien pague por vivir en la propiedad le ponga su nombre a la terraza de eventos que tiene el lugar. Pero esta no es la única exigencia que ha solicitado el ganador de 57 combates en el mundo del boxeo profesional.

"Debe tener la autorización de Saúl y que quede como un pequeño museo, una propiedad marcada que fue de él, y que la terraza de eventos lleve su nombre, aunque tenga otro propietario y otra administración", explicó Jorge Morquecho, el agente inmobiliario que está a cargo de la venta de la mansión de Canelo Álvarez.

Cómo es la mansión que Canelo Álvarez puso a la venta El boxeador no tiene apuro en vender la mansión que fue bautizada como "Las reinas". Pero por si hay algún interesado en el rancho de Canelo Álvarez les contamos que cuenta con tres habitaciones y una enorme sala. También resalta en el lugar el amplio comedor y el patio de recreación.

Como ya dijimos también hay un salón de eventos, que es el que "Canelo" Álvarez pretende que lleve su nombre. La propiedad tiene un jacuzzi y el mármol es el cerámico que abunda en varios de los rincones de este hermoso lugar en Jalisco. Otro de los puntos importantes, es que la mansión fue diseñada por el propio pugilista.