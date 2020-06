Así hubiera sido el repechaje en los últimos 10 torneos

El Apertura 2020 aún no comienza y ya se ha convertido en un torneo histórico. Será el primero después de la pandemia por Coronavirus, además de verse afectado por una crisis económica.

Situación que orilló a los dirigentes del futbol mexicano a modificar la disputa por el título. El repechaje volverá 12 años después y se mantendrá por los próximos tres años.

Señalar que la nueva repesca también sufrió modificaciones, no será una disputa del séptimo lugar al décimo. En esta ocasión serán cuatro duelos directos del quinto al doceavo puesto; los cuatro primeros entrarán directo a los cuartos de final y esperará un fin semana por si rival en Liguilla.

A continuación te dejamos cómo se hubiera jugado el inicio de la Liguilla en los últimos ocho torneos. No se cuenta el inconcluso Clausura 2020.

Tigres y América son los equipos que más hubieran clasificado directo a cuartos de final, con cinco apariciones cada uno. Por otra parte, de los otros tres equipos denominados "grandes", no hubieran disputado ni el repechaje en algunos torneos: Pumas (cinco), Chivas (cuatro) y Cruz Azul (dos).

Apertura 2019

Santos, León, Tigres, Querétaro

Repechaje

Necaxa vs Cruz Azul

América vs Tijuana

Morelia vs Chivas

Monterrey vs Pachuca

Clausura 2019

León, Tigres, Monterrey, Cruz Azul

Repechaje

América vs Lobos

Necaxa vs Santos

Pachuca vs Puebla

Tijuana vs Toluca

Apertura 2018

Cruz Azul, América, Pumas, Santos

Repechaje

Monterrey vs Puebla

Tigres vs Chivas

Toluca vs Pachuca

Querétaro vs Morelia

Clausura 2018

Toluca, América, Monterrey, Santos

Repechaje

Tigres vs Cruz Azul

Tijuana vs Necaxa

Pumas vs Puebla

Morelia vs Pachuca

Apertura 2017

Monterrey, Tigres, América, Morelia

Repechaje

Toluca vs Pachuca

Cruz Azul vs Tijuana

León vs Lobos

Atlas vs Necaxa

Clausura 2017

Tijuana, Monterrey, Chivas, Toluca

Repechaje

Santos vs Necaxa

Atlas vs Cruz Azul

Tigres vs Pachuca

Morelia vs América

Apertura 2016

Tijuana, Pachuca, Tigres, Chivas

Repechaje

América vs Puebla

Pumas vs Querétaro

Necaxa vs Toluca

León vs Monerrey

Clausura 2016

Monterrey, Pachuca, León, América

Repechaje

Chivas vs Puebla

Morelia vs Toluca

Santos vs Pumas

Tigres vs Cruz Azul

Apertura 2015

Pumas, Toluca, León y Jaguares

Repechaje

Tigres vs Pachuca

América vs Querétaro

Puebla vs Morelia

Veracruz vs Monterrey

Clausura 2015

Tigres, América, Veracruz y Atlas

Repechaje

Chivas vs Monterrey

Querétaro vs Tijuana

Pachuca vs Toluca

Santos vs Cruz Azul