Así queda la lista de máximos ganadores tras el campeonato de Kansas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Los Chiefs de Kansas City conquistaron por tercera vez en su historia el trofeo Vince Lombardi. Tras derrotar por 38-35 a los Eagles de Filadelfia, el equipo comandado por Patrick Mahomes ganó el Super Bowl LVII. De esta forma, es uno de cuatro equipos con la misma cantidad de trofeos.

Los Chiefs ganaron su segundo anillo en tres años y ya se convirtieron en esa franquicia incómoda y dominante en la NFL. Para empezar, son los amos y señores de la Conferencia Americana y no parece que ese escenario cambie pronto. Y además de haber conquistado dos veces en poco tiempo el Super Bowl, llegaron a otro y cayeron en manos de Tom Brady, quien ya está retirado.

¿Qué tan cerca están de las demás franquicias en la lista de máximos ganadores?



LISTA DE MÁXIMOS GANADORES EN LA NFL

- PITTSBURGH STEELERS: 6

- NEW ENGLAND PATRIOTS: 6

- SAN FRANCISCO 49ERS: 5

- DALLAS COWBOYS: 5

- NEW YORK GIANTS: 4

- GREEN BAY PACKERS: 4

- KANSAS CITY CHIEFS: 3

- LAS VEGAS RAIDERS: 3



Otros equipos campeones son los Washington Commanders, Denver Broncos, Indianapolis Colts, Baltimore Ravens, Miami Dolphins, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Rams, New York Jets, New Orleans Saints, Chicago Bears, Seattle Seahawks y Filadelfia Eagles.