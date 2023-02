Así quedaron definidos los octavos de Final de la Liga Europea

El Manchester United se verá ante el Real Betis en la ronda de octavos de la Europa League tras el sorteo el viernes y con lo que el campeón del 2017 tendrá otro rival español tras eliminar al Barcelona.

El United recibirá el duelo de ida en el Old Trafford el nueve de marzo.

El Shakhtar Donetsk, único equipo ucraniano que se mantiene en todas las competencias europeas, enfrentará al Feyenoord. Shakhtar recibirá el duelo de ida en Polonia debido a la invasión rusa en Ucrania.

El Arsenal, líder de la Liga Premier enfrentará al Sporting Lisboa, el duelo de ida se llevará a cabo en Portugal.

El Arsenal quedó sembrado en el sorteo debido a que fue uno de los ocho ganadores de la fase de grupos de la Europa League y esos equipos disputan el duelo de vuelta en casa. Los equipos no sembrado reciben el duelo de ida en su estadio en toda la ronda de eliminación directa, que involucra a los clubes que terminaron segundo en la Europa League y a aquellos que fueron terceros en sus grupos de la Liga de Campeones.

La Juventus enfrentará al Freiburg y el seis veces campeón de la Europa League Sevilla recibirá al Fenerbahçe. El Unión de Berlín se reunirá con el Union Saint-Gilloise, tras enfrentarse dos veces en la fase de grupos.

La Roma de José Mourinho, se verá ante la Real Sociedad, mientras que el Bayer Leverkusen enfrentará al Ferencváros, que recibirá el duelo de vuelta en el Puskas Arena de Budapest, el estadio de la final de la Europa League el 31 de mayo.

En la ronda de octavos de la Europa Conference League, el Villarreal —semifinalista de la Liga de Campeones el año pasado— se verá ante el Anderlecht y la Fiorentina recibirá el duelo de ida ante el Sivasspor.

En otros encuentros, el West Ham viajará a Chipre para el duelo de ida ante el AEK Larnaca, Sheriff recibirá a Niza en Moldavia y La Lazio estará en casa ante el AZ Alkmaar posiblemente el 7 de mayo para evitar chocar con el duelo de la Roma en el Estadio Olímpico en la Europa League.

También: Lech Poznan vs. Djurgarden; Basel vs. Slovan Bratislava; y Gent vs. Istanbul Basaksehir.

La final de la Europa Conference League está programada para el 7 de junio en Praga.